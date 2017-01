Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

TUIfly und Niki Neuer Fluglinienverbund soll Sitz in Wien haben

Städteflüge nach Paris, Barcelona oder Rom mit Niki gehören ab 30. Jänner der Vergangenheit an. Auch die Strecken von Wien nach Valencia, Madrid, Stockholm, Hamburg und Zürich sind betroffen. Mit März wird dann auch Abu Dhabi nicht mehr angeflogen.Hintergrund ist die Herauslösung von Niki aus der Air-Berlin-Gruppe, die Fluglinie bildet künftig zusammen mit Tuifly ein Joint Venture mit dem Arbeitstitel Blue Sky. Dieses soll schon im März mit 63 Niki-Maschinen vom Typ Airbus A321 und 41 Flugzeugen vom Typ Boeing 737 starten.Nicht betroffen sind die 27 Feriendestinationen, die Niki im kommenden Sommerflugplan ansteuern wird. Die Strecken von Wien, Salzburg und Graz zu den Air-Berlin-Drehkreuzen Düsseldorf und Berlin werden künftig von Air Berlin selbst bedient.Wer ein Ticket über den 30. Jänner hinaus besitzt, kann also den gebuchten Flug nicht antreten. Ab sofort werden Reisende darüber informiert. Wer direkt gebucht hat, wird auf eine Partnerfluglinie umgebucht und muss sich selbst nicht darum kümmern. Wer über ein Reisebüro gebucht hat, sollte sich mit diesem in Verbindung setzen.