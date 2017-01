Restaurants & Hotels: Das zahlt man im Ausland für eine 100-Euro-Leistung* (Foto: Grafik "Heute")

Konkret erhält man dort um nur 37,9 Euro Restaurant- und Hotelleistungen, für die man in Österreich 100 Euro ablegen müsste. Ebenfalls Geheimtipps sind Bulgarien, Serbien und Rumänien.Um fast 63 Prozent bzw. 163 Euro mehr als in der Alpenrepublik müssen Gäste hingegen in Beherbergungsbetrieben und Lokalen in Island ablegen. Ebenfalls superteuer – Norwegen und Schweiz.