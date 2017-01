Germanwings-Passagiere klagen über Übelkeit bei Start. Feuerwehr-Sprecher Jan Ole Unger zu Feuerwehr-Einsatz an Flughafen-HH @FeuerwehrHH pic.twitter.com/WD6vlpKLIJ — Jan-Henrik Dobers (@J_H_Dobers) 29. Januar 2017

Flug wegen Reparatur gestrichen Vogelschlag: AUA-Maschine holt sich blutige Nase

Entwarnung nach Bombenalarm Eurowings-Jet nach Bombenalarm notgelandet

Streit hoch über den Wolken Wüste Schlägerei im Flugzeug, Pilot musste notlanden

Kurz nach dem Start in Hamburg breitete sich ein merkwürdiger, plastikartiger Geruch im mit 141 Passagieren und fünf Crewmitgliedern besetzten Airbus A319 aus. Mehrere Passagiere klagten über Unwohlsein. Der Kapitän von Flug 4U-7218 ging auf Nummer sicher und entschied sich zur sofortigen Umkehr.Er traf die richtige Entscheidung, denn sechs Insassen mussten nach der sicheren Landung rund zwanzig Minute nach dem Start medizinisch behandelt werden. Sie litten neben Übelkeit an Atemwegsreizungen. Drei Crewmitglieder mussten sogar ins Spital gebracht werden.Die Flughafenfeuerwehr, die Feuerwehr Hamburg und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.Das Flugzeug wird nun eingehend überprüft. Die restlichen Passagiere übernachteten auf Kosten der Fluglinie in einem Hotel am Flughafen.