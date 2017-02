Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Die Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Anbietern sind groß. Man sollte die verschiedenen Angebote individuell vergleichen. "Wer mehrfach verreist, sollte sich außerdem Jahresverträge ansehen. Diese rechnen sich oft schon bei der zweiten oder dritten Reise pro Jahr und bieten durchgehenden Schutz", erklärt Reinhold Baudisch, Geschäftsführer der Vergleichsplattform durchblicker.at Ein Paar, das eine 14 tägige USA-Reise im Wert von maximal 5.000 Euro plant, muss für Einzelversicherungen mit Kosten von 290 bis 350 Euro rechnen. Eine Jahresversicherung ist in diesem Fall schon für 215 bis 505 Euro verfügbar. Wenn die beiden später im Jahr noch einen viertägigen Berlin-Trip im Wert von 500 Euro planen, wären bei einer Einzelversicherung nochmals zwischen 58 und 76 Euro fällig, in der Jahresversicherung ist die zusätzliche Reise hingegen schon inkludiert. Insgesamt lassen sich mit einer Jahresversicherung in diesem Fall mindestens 133 Euro bzw. knapp 40 Prozent sparen.Eine vierköpfige Familie (2 Erwachsene, 2 Kinder), die einen einwöchigen Skiurlaub in Tirol im Wert von 2.000 Euro plant, muss für eine Einzelversicherung mit Kosten von 101 bis 139 Euro rechnen, die sommerliche Reise für eine Woche nach Italien im Wert von 2.500 Euro kommt nochmals auf 125 bis 167 Euro. Eine Jahresversicherung wäre bereits ab 215 bis 276 Euro verfügbar und kommt damit um gut 10 Euro günstiger. Auch wenn der Preisunterschied hier gering ist, ist man deutlich flexibler, was Reisepreis und Reisedauer betrifft. Zudem sind weitere, möglicherweise spontane Trips günstig mitversichert, auch wenn einzelne Personen getrennt verreisen.Vier Freunde, die gemeinsam für zehn Tage nach Kroatien fahren und dafür insgesamt 4.000 Euro Reisebudget haben, müssen für Einzelversicherungen je nach Anbieter mit 216 bis 268 Euro rechnen. Planen sie zusätzlich einen viertägigen Aktiv-Urlaub in der Steiermark im Wert von 1.000 Euro kostet die Einzelversicherung nochmals 116 bis 172 Euro. Eine Jahresversicherung für zwei Paare ist ab 430 bis 759 Euro verfügbar, ab einer dritten Reise ist diese Variante auch günstiger als Einzelversicherungen.Laut einer Umfrage unter durchblicker.at-Nutzern fahren vier von fünf Befragten mindestens zweimal pro Jahr auf Urlaub, rund ein Drittel sogar öfter als viermal.Nur rund ein Viertel aller Reisenden hat keine spezielle Versicherung. Die meisten Urlauber verlassen sich auf Versicherungsleistungen, die bei Kreditkarten oder durch Mitgliedschaft in einem Automobilclub inkludiert sind. Jeder Vierte schließt eine separate Reiseversicherung ab, die den größten Leistungsumfang bietet. Hier geht's zum anonymen Online-Vergleich