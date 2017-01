Ohne Strom und Wasser Griechische Inseln versinken im Schnee-Chaos

Seit Tagen hat dichtes Schneegestöber Istanbul fest im Griff. Was Kindern Freude bereitet, stellt die Nerven vieler Flugreisenden auf eine harte Probe. Die Stadt liegt unter einer zum Teil 110 Zentimeter dicken Schneedecke. Bürgermeister Kadir Topbas spricht vom stärksten Schneefall seit sieben Jahren.Besonders die Istanbuler Flughäfen ächzen unter dem Winterwetter. Hunderte Flüge fielen aus oder verzögerten sich. An den Flughäfen Istanbul Atatürk und Sabiha Gökçen annullierte Turkish Airlines allein am Montag 227 Flüge. Am Sonntag waren sogar mehr als 600 Flüge ausgefallen.So rasch wird sich die Lage voraussichtlich auch nicht entspannen. Obwohl der Schneefall ab Dienstag nachlassen soll, könnte das Tauwetter ebenfalls für Behinderungen im Luftverkehr sorgen.