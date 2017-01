Globales Ranking Die pünktlichsten Fluglinien und Flughäfen

Gegen 8.30 Uhr legte ein Serverausfall den Flugbetrieb lahm. Laut "Hamburger Morgenpost" soll der Grund in der planmäßigen Umstellung des Computersystems in der Nacht liegen. Dieses dürfte nicht einwandfrei arbeiten.Die zuständigen Mitarbeiter würden mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten, teilte der Flughafen via Twitter mit. Derzeit wird mit einem Ersatzsystem gearbeitet.Der Betrieb wurde bereits wieder aufgenommen, allerdings im reduzierten Ausmaß. Zurzeit können zwölf Flugzeuge pro Stunde und somit nur halb so viel wie sonst landen. Es ist im Laufe des Tages mit Verspätungen zu rechnen.