Selma’s Finance Weekend Price Index 2017 (Foto: Selma’s Finance Weekend Price Index 2017)

Ein Wochenendaufenthalt in Zürich ist mit 755,40 Euro am teuersten. Am günstigsten kommen Reisende in Warschau mit 257,45 Euro weg. Wien liegt mit 436,99 Euro im unteren Drittel. Eingerechnet wurden die Kosten für zwei Hotel-Übernachtungen, zwei Öffi-Tageskarten, ein Taxi, Mittagssnacks, Dinner, Kaffee, Getränke und ein kleines Sightseeing-Programm.Auch London (692,62 Euro), Oslo (643,51 Euro) und Paris (629,68 Euro) sind eher teuere Pflaster. Günstiger als Wien auf Platz 14 sind Berlin (404,15 Euro), Prag (350,6 Euro), Budapest (289,72 Euro) und Warschau.Bierliebhabern sei Prag (1,15 Euro für ein Seiterl) ans Herz gelegt, Budapest ist nur einen Hauch günstiger. Erschreckend teuer ist ein kühles Blondes in Oslo, in der norwegischen Hauptstadt kostet ein Bier durchschnittlich 6,9 Euro. In Wien zahlt man etwa 3,22 Euro.Ein Tagesticket für die Öffis ist in Warschau am günstigsten (3,4 Euro) und in Kopenhagen (17,4 Euro) am teuersten. Wien (7,6 Euro) liegt im Mittelfeld.Der Preis für eine Hotelübernachtung für zwei Personen ist in Warschau (60,8 Euro), Budapest (73,3 Euro) und Warschau (60,8 Euro) mit Abstand am niedrigsten. In Zürich zahlt man 177 Euro, in Wien 106,5 Euro.Taxifahrten sind in Warschau (5,43 Euro) und Prag (5,77 Euro) mit Abstand am günstigsten. In Oslo kostet eine Fahrt 30,87 Euro, in Zürich 26,5 Euro. In Wien zahlt man 13,87 Euro.Für einen Kaffee Latte sind in Prag nur 2,6 Euro zu berappen, während man in Zürich 5,39 Euro zahlt. Kopenhagen ist mit 5,24 Euro kaum günstiger. In Wien kostet ein solcher Kaffee 3,75 Euro.