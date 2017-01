Überschwemmungen in der thailändischen Provinz Nakhon Si Thammarat (© Reuters)

Überschwemmungen in der thailändischen Provinz Nakhon Si Thammarat

Neun thailändische Provinzen werden seit Tagen von schweren Regenfällen in Mitleidenschaft gezogen, rund 120.000 Haushalte sind betroffen. Zahlreiche Straßen sind überschwemmt, der Zug- und Flugverkehr ist teilweise zum Erliegen gekommen.Auch die beliebte Urlauberinsel Ko Samui ist betroffen. Viele Flüge wurden gestrichen oder starteten bzw. landeten verspätet. Der Zugang zu Stränden wurde gesperrt.Auch in Malaysia, das an Thailand angrenzt, sind Tausende Menschen von den Unwettern betroffen.