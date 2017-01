Erst Tauwetter, dann wieder Winter Schneewalze kommt jetzt bis nach Wien

Zahlreiche Skigebiete in den Bergen an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada liegen unter einer mehrere Meter dicken Schneedecke. Viele mussten ihre Pforten vorübergehend schließen, weil der viele Schnee die Sicherheit beeinträchtigte. Das Kirkwood Mountain Resort postete ein Foto vom Sessellift auf Facebook. Der ist nicht nur voller Eiszapfen, sondern streift auch die Schneedecke, die bis zu drei Meter dick ist.Auch an mehreren anderen Orten im kalifornischen Hochgebirge sind in den vergangenen Tagen mehrere Meter Schnee gefallen. Dichter Schneefall, starker Wind, schlechte Sicht und die erhöhte Lawinengefahr machen den regulären Skibetrieb aus Sicherheitsgründen unmöglich.Viele finden trotzdem genug Mittel und Wege, den Schnee zu genießen: