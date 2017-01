Symbolbild (Foto: Fotolia)

Nicht jeder Pass ist gleich eine Eintrittskarte in andere Länder. Je nach Herkunft erlauben die Ausweise mehr oder wenige visafreie Besuche im Ausland. Der österreichische Pass liegt mit einigen anderen Ländern auf den ausgezeichneten vierten Platz des globalen Rankings.

Der kanadische Finanzdienstleister Arton hat den deutschen Pass zum mächtigsten gewählt. Mit 157 Ländern, in denen die Bürger visafrei einreisen können, liegt das bundesdeutsche Reisedokument vor Singapur und Schweden (156), die sich Platz zwei teilen. Auf Platz drei folgen Dänemark, Finnland, Frankreich, Spanien, die Schweiz, Norwegen, Großbritannien und die USA (155).



Vierter ist Österreich (154), das gleichauf mit Italien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Portugal und Japan liegt.



Am Ende des Rankings (Plätze 91 bis 94) liegen wenig überraschend Syrien (29), Irak (28), Pakistan (26) und Afghanistan (23). Ziemlich weit hinten liegen auch die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt: China (1,37 Milliarden Einwohner) liegt mit 57 Ländern auf Platz 66, Indien (1,21 Milliarden Euro) mit 46 Ländern auf Rang 77.



Einige kleinere Länder haben sich im Vergleich zum letzten Jahr deutlich verbessert. Die Bewohner der Marshall Inseln dürfen visafrei in 35, die Einwohner von Palau und Mikronesien in 34 neue Länder reisen. Die Salmonen und Tuvalu haben 33 visafreie Destinationen dazugewonnen.



New Top 10 Passport Power Ranking:

1. 157 - Deutschland

2. 156 - Singapur, Schweden

3. 155 - Dänemark, Finnland, Frankreich, Spanien, Schweiz, Norwegen, GB, USA

4. 154 - Italien, Niederlande, Belgien, Österreich, Luxemburg, Portugal, Japan

5. 153 - Malaysien, Irland, Kanada, Neuseeland

6. 152 - Griechenland, Südkorea, Australien

7. 151 - Tschechien, Island

8. 150 - Ungarn

9. 149 - Malta, Polen

10. 148 - Slowenien, Slowakei, Litauen, Lettland