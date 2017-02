Umjubelte Netrebko-Premiere Yusif Eyvazov, Anna Netrebko (Foto: Alexander Tuma)

Das Schlachtfeld der Liebe ist ihre ganz große Bühne: In der 647. Aufführung des Verdi-Klassikers im Haus am Ring verkörperte Anna Netrebko Sonntagnacht (wieder einmal) die Stimme des Herzens – "Hofdame" Leonara erntete mitunter minutenlangen Zwischenapplaus. Mit ihr sangen sich u. a. "Azucena" Luciana D’Intino (in Topform) und Ludovic Tézier (als Graf Luna umjubelt) durch die Wirren des Spanischen Bürgerkriegs.Letzterer gewann zwar nicht Leonaras Liebe, dafür aber die Gewogenheit des Publikums – der Franzose stahl Landsmann Alagna ("Il Trovatore" Manrico) letztlich die Show. Als Chef im Graben hielt sich Marco Armiliato den großen Stimmen entsprechend zurück. Ein schöner Zug mit noch schönerer Wirkung. Die Gäste bedankten sich für die rauschende Opernnacht mit 15-minütigem Applaus – ein paar Buhs kassierte nur Regisseur Daniele Abbado. "Il Trovatore", in dieser Besetzung noch bis 18.2. staatsoper.at