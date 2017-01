Kunst-Profi Gerald Matt Mein erster Blick auf die Elbphilharmonie

2007 wurde für das neue Wahrzeichen Hamburgs, die Elbphilharmonie, der Grundstein gelegt. Vier Jahre war für die Bauzeit veranschlagt, 77 Millionen Euro hätte das Konzerthaus inklusive Aussichtsplattform kosten sollen. Stattdessen wurde des Gebäude zum Skandalbau, der ein Jahrzehnt bis zu Ferstigstellung brauchte und über das Zehnfache kostete.Der Bau, genau am Hafen von Hamburg eröffnet um 18.30 Uhr feierlich mit einem Konzert, dirigiert von Thomas Hengelbrock. Das genau Programm ist ein Geheimnis, es sollen aber Werke von Beethoven, Wagner und Cavlieri dabei sein. Im Publikum wird die Prominenz dicht gedrängt sitzen. Neben den Staatschefs haben sich auch Hamburgs Bürgermeister und einer der Architekten, Jacques Herzog, angesagt.ORF III überträgt live, Google hat einen 360°-Livestream angekündigt. Ganz Hamburg soll etwas von der Eröffnung haben. Die Lightshow ("Probefotos" in der Fotoshow) wird in großen Teilen der Stadt zu sehen sein.