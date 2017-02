Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Dessert für Stars So machen Sie sich den Schoko-Oscar

Neue Challenge im Netz Schokolade und Mehl statt Make up: Video sorgt für Lacher

Süße Sünden Was für Schokolade essen Sie gerne?

Das Land wo Milch und Schoko fließt ist in Brüssel - oder Mailand. An beiden Orten läuft zur Zeit der "Le Salon du Chocolat", wo die weltbesten Chocolatiers zeigen, was sie können. Das Publikum urteilte: "Zum Anbeißen!"Am 9. Feber durften sich die Brancheninsider und Journalisten einen ersten Vorgeschmack holen, ab 10. bis 12. Februar stürmen die hungrigen Massen die Schauräume, wo sich Pralinen türmen und Schokosauce fließt.Für internationale Schlagzeilen sorgten die beiden Schokomodeschauen. Hier hieß es: 'Magermodels draußen bleiben', denn zwischen Schokoroben, -Hüten und -Accessoires hat man keine Zeit zum Kalorienzählen."heute.at" hat die besten Modelle aus zwei Ländern für Sie in der Fotoshow zusammengesammelt. Mahlzeit! Und falls Sie den nächsten Salon du Chocolat live miterleben wollen: Im Herbst trifft sich die Branche in Paris