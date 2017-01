Petition von Fans Leia soll offizielle Disney-Prinzessin werden

Nach Tod von Carrie Fisher Tochter entscheidet: Soll jetzt auch Leia sterben?

Prinzessin Leia Gelöschte Star Wars-Szene zeigt Carrie Fisher in Hochform

Kritik vom Star Wars-Schöpfer Das hat George Lucas über "Rogue One" gesagt

15 Jahre ohne Internet George Lucas über Star Wars: Nenne es Scheidung

Eine Milliarde Dollar (rund 953 Millionen Euro) soll das Museum für Erzählende Kunst und die Evolution visueller Darstellungen kosten. George Lucas will dort seine persönliche Kunstsammlung mit Werken von Norman Rockwell bis Comic-Legende R. Crumb unterbringen. Auch seine Star Wars-Sammlung und Erinnerungsstücke an andere seiner Filme sollen dort ausgestellt werden.Auch mehrere Kinos, eine Bibliothek, digitale Klassenzimmer, Vortragssäle, Restaurants und eine Museumshop sollen im riesigen "Raumschiff" platz finden.Das futuristische Design stammt vom chinesischen Architekt Ma Yansong. Der junge Shootingstar begann im Londoner Büro der kürzlich verstorbenen Architekten-Legende Zazha Hadid und schnappte schon mit knapp 30 Jahren anderen Branchengrößen prestigeträchtige Großaufträge vor der Nase weg.Um George Lucas' Museum wird schon seit Jahren gestritten. Ursprünglich wollte er 2014 in Chicago bauen lassen. Doch dort würgen Anrainer das Projekt an gleich zwei verschiedenen Standorten ab. Danach fasste Lucas San Francisco ins Auge, doch auch dort legten sich Einheimische quer. Schließlich dürfte es Lucas gereicht haben. Stattdessen will er nun in der Hauptstadt der Filmindustrie, in LA bauen lassen.