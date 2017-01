Gustavo Dudamel begeisterte mit südamerikanischem Temperament (Foto: Roman Zach-Kiesling (ORF))

Über 50 Mio. Seher in 93 Ländern verfolgten das von 17 Kameras aufgezeichnete "Neujahrskonzert". Zu musikalischen Leckerbissen von Strauß-Dynastie und Co. gab’s feinstes Ballett aus der Hermesvilla (im Sommer aufgezeichnet) und eine Live-Darbietung zur Polka "Auf zum Tanze!".Highlights: der "Donauwalzer", dessen Jubiläum sich 2017 zum 150. Mal jährt (Dudamel: "Ich dirigiere den 'Donauwalzer', jetzt kann ich in Frieden sterben") und Dudamels mitfiebernde Ehefrau Eloísa Knife Maturén. 2018 übernimmt Riccardo Muti bereits zum fünften Mal das Dirigat.