Harvard-Kurs Digitalfotografie via Alison (Foto: Screenshot / Alison.com)

Fotos der Revolution Besucher stürmen "Ungarn 56"-Schau, Westlicht verlängert

Tyler Shields neue Bilder "Tallulah Willis ist von ihren Masturbationsfotos besessen"

Red Bull Illume Mit diesem Foto brilliert Austro-Surfer bei Actionfotobewerb

Trierenberg Super Circuit Die besten Fotos der Welt machen in der Urania Station

Ausstellung im Westlicht Das sind die besten "World Press Photos" 2015

Photofairs Shanghai Wiener Galerie Ostlicht versetzt China in Foto-Rausch

Feuerwehrmann drückte ab Lachendes Flüchtlingskind ist Pressefoto des Jahres

"Before They Pass Away" Spannender Blick in andere Welten

Die Nachricht von dem Gratis-Kurs wurde viral und geklickt, wie sonst nur Katzen-Videos. Es geht um einen Online-Kurs in zwölf Modulen . Geschult werden die Teilnehmer in den Themen Licht, Belichtung, Optik, Farben und Software. Der Kurs soll 10 bis 15 Stunden dauern. Ein Diplom gibt es auch. Allerdings, wie man dann erfährt, nicht von Harvard, sondern eben von "Alison". Dafür müssen 80 Prozent oder mehr der Anforderungen erreicht werden.Harvard hat die Skripten für ihren Kurs aus dem Jahr 2015 hier für Kursteilnehmer online gestellt. Diese Gratis-Kursunterlagen dürfte "Alison" repostet haben.Ein Harvard-Diplom bekommen Sie also keines, doch die Qualität des Kurses dürfte nicht schlecht sein. Über 400.000 Leute haben den Kurs schon gemacht. Über 2.400 haben in nachher bewertet. Im Ranking erreichte er vier von fünf Sternen.Ab 16 Jahren. Achtung! Kurs ist auf Englisch