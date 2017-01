Präsentation der Life Bible LifeBall 2017 steht unter dem Motto "Recognize the Danger"

Promi-Glanz wie nie zuvor "Style Bible"-Shooting für Life Ball

"Botschaften brauchen Aufmerksamkeit. Für uns steht der Kampf gegen AIDS im Vordergrund. EN GARDE hat dieses Anliegen großartig unterstützt: Mit einem markanten Design, das unsere kreativen Inszenierungen wunderbar unterstreicht, und mit der Idee, die Life Bible als limitierte Verkaufsausgabe herauszubringen", sagt Gery Keszler , Organisator des Life Balls über den neuen Look der "Life Bible".Die Arbeit ist ein Charity-Beitrag zum Life Ball 2017, der am 10. Juni im Wiener Rathaus stattfindet. Das Motto "Recognize The Danger" spielt mit doppeldeutiger Brisanz: Die allgegenwärtige Gefahr einer HIV-Infektion verknüpft mit gesellschaftlicher Diskriminierung Betroffener und ein aufflammender Rechtsextremismus.Zu Wort kommen dabei prominente Unterstützer der Organisation LIFE+. Unter der kreativen Führung von Gery Keszler entstanden gemeinsam mit den Fotografen Inge Prader und Markus Morianz auf 44 Seiten kunstvolle Style-Sujets - direkt, opulent, unmissverständlich.En Garde lieferte nicht nur ein neues, hochwertiges Layout, sondern hatte auch die Idee, die Style Bible in limitierter Stückzahl – 500 Exemplare stehen zur Verfügung – zum Verkauf anzubieten. Der Erlös von je 38 Euro pro Exemplar wandert in den Spendentopf der Organisation. Erhältlich sind die Ausgaben im Museum der Stadt Wien.