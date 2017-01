Games of Thrones-Star Jack Gleeson musste, wie so viele andere in der Serie, dran glauben

Schriftsteller George R. R. Martin ist spätestens seit der Verfilmung von "Game of Thrones" jedem ein Begriff (Foto: imago stock&people)

Der Winter naht!, allerdings nur in Babyschritten. "A Dance With Dragons", der bisher letzte Roman, ist schon seit fünf Jahren heraußen. Die Fans warten geduldig. Nur einem wurde die Warterei zu viel. Er wandte sich am Dienstag direkt an den Autor - und bekam überraschenderweise eine Antwort."Ich respektiere dich immens und will dich keinesfalls stressen. Ich will auch nicht, dass du irgendwas verräts, womit du nicht vollkommen zufrieden bist. Aber nachdem ich das klargemacht habe, will ich darauf hinweisen, dass es ein ganzes Jahr her ist, seit du uns ein Update gegeben hast. Du hast unser Verlangen mit einer weiteren, tollen Kostprobe zeitweise befriedigt und dafür sind wir dankbar. Aber wenn du nicht willst, dass du mit Nachrichten wie dieser bombardiert wirst, würde ich dir empfehlen, uns ein neues Update zu geben."Damit dürfte der Fan das Herz von George R. R. Martin erweicht haben: "Noch nicht fertig, aber ich habe Fortschritte gemacht. Allerdings nicht so viele, wie ich vor einem Jahr gehofft hätte. Damals dachte ich noch, ich wäre inzwischen fertig. Ich glaube, es wird noch dieses Jahr erscheinen. (Aber hey, das gleiche habe ich vergangenes Jahr geglaubt)."Sollte das Buch nicht erscheinen, können Fans die Wartezeit mit der neuen Staffel im TV vertreiben. HBO will die vorletzte Staffel Mitte 2017 ausstrahlen. Egal, ob das Buch erscheint oder nicht.