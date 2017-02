World Press Photo des Jahres Mevlut Mert Altintas schreit, nachdem er den russischen Botschafter in der Türkei, Andrei Karlov, in einer Kunstgallerie in Ankara erschossen hat (Foto: Burhan Ozbilici (AP))

"Vergesst Syrien nicht", schrie der 22-jährige Mevlüt Mert Altintas, nachdem er den Botschafter ermordet hatte. Den Arm wutentbrannt in die Luft gereckt, schrie er seine Botschaft hinaus. Neben ihm am Boden lag die Leiche von Andrej Karlow, in der Ecke zusammengedrängt verängstigte Gäste. Drei von ihnen verletzte Altintas ebenfalls, bevor er von Sicherheitsbeamten niedergeschossen wurde."heute.at" hat 22 der Gewinnerbilder des Jahres zum Durchklicken. Mit dabei: Süße Pandas in China, spektakuläre Sport-Fotos, Menschenrechtsproteste in den USA, die Aleppo-Offensive, der "Krieg gegen Drogen" auf den Phillippinen und mehr.