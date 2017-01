Wallfahrt nach Mekka startet 80 Millionen Muslime zum Auftakt des Hadsch "exkommuniziert"

Einmal im Leben muss jeder Moslem den "Hadsch", die große Pilgerfahrt nach Mekka unternehmen. Mehrere Millionen Menschen begeben sich jährlich auf die Pilgerfahrt. In Mekka und Mina kommt es zu unglaublichen Menschenaufläufen - und immer wieder zu Massenpaniken. 2015 starben beim bisher größten Unglück 1.100 Menschen . Die Pilger campieren oft, es kam auch schon zu großen Bränden in der Zeltstadt. In der Kritik steht die Organisation der Saudis.Das luxuriöse Hotel, dass die britischen Architekturstars an der Kaaba bauen wollen, soll zahlungskräftigen Pilgern eine Alternative zum Zelt bieten. Das Gebäude wird direkt an der großen Moschee entstehen (siehe Fotoshow). Die Architekten ließen sich von traditioneller arabischer Architektur inspirieren. Das ganze Hotel richtet sich an der Kaaba aus. Jeder Raum soll einen direkten Blick auf das Allerheiligste haben, wo die Bewohner beten können. Das Motto sei "Luxus mit Bescheidenheit", so Luke Fox, Senior-Partner von Forster und Partners.Zum Hotel wird auch eine riesige Fußgängerrampe gehören, die die Pilger zur Kaaba bringen soll. Damit sollen die Gläubigen auch neue Aussichten auf die heilige Moschee gewinnen.Wann das Hotel fertig wird und wieviel die Zimmer kosten werden, ist noch nicht bekannt.Foster und Partners mit Hauptsitz in London haben unter anderem das Museum of Fine Arts in Boston, die McLaren Produktionsstätte in Großbritannien oder den Flughafen in Peking entworfen.