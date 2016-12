Otto Habsburg, der Sohn des letzten österreichischen Kaisers, verstarb am 4. Juli 2011 98-jährig in Bayern. (© Picturedesk)

Der Burgpalast ist das größte Gebäude Ungarns und überblickt Budapest vom Burgberg aus (Foto: Túrelio)

Archivfoto von ca. 1880: Kaiser Franz Joseph I. mit Gefolge im Innenhof der Budapester Burg (Foto: gemeinfrei)

Otto Habsburg wurde 2011 mit allen staatlichen Ehren beigesetzt und liegt, wie auch seine Vorfahren in der Kapuzinergruft in Wien. Sein Erbe jedoch wird Wien bald verlassen.Paul Georg Habsburg, der jüngere Bruder des verstorbenen Otto hat nun mit der Familie entschieden, dass der Nachlass in Budapest zusammengetragen und archiviert werden soll. Der Medienmanager mit Doppelstaatsbürgerschaft vereinbarte mit Ministerpräsident Victor Orban, dass das Habsburgererbe im Burgpalast unterkommen soll. Die Budapester Burg wird noch bis 2018 renoviert.Bisher wurde der Nachlass in Wien aufbewahrt. Die Habsburger dürften sich laut "Ö1" gegen Wien als Aufbewahrungsort entschieden haben, weil sie ihr Erbe nicht einer staatlichen Institution überlassen wollen. Stattdessen will die Familie im Besitz des Erbes bleiben.