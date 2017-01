Am 12. Jänner, wenn der erste Spitzeneisläufer seine Schuhe schnürt, müssen 700 Quadratmeter spiegelglattes Eis dort sein, wo sonst Konzertbesucher stehen. (Foto: Denise Auer)

Am 12. Jänner, wenn der erste Spitzeneisläufer seine Schuhe schnürt, müssen 700 Quadratmeter spiegelglattes Eis dort sein, wo sonst Konzertbesucher stehen.

700 Quadratmeter Eis entstehen in 30 Stunden

120 Tonnen Equipment

30 Tonnen Equipment muss an die Decke geschraubt werden

9 Kilometer Kabel

200 Scheinwerfer sorgen für perfekte Beleuchtung

Eine 23 Mal 9 Meter große Videoleinwand sorgt für Stimmung

In Wien lieben die Zuschauer die Eisrevue seit 1958

Holiday on Ice hatte seit iseiner Gründung 328 Besucher

Die Show schaffte es bereits fünf Mal ins Guinness-Buch der Rekorde

Holiday on Ice - Believe Holiday on Ice - BELIEVE (Foto: Stage Entertainment / Morris MacMatzen)

Holiday on Ice "Believe" Romeo & Julia mit Happy End auf dem Eis

Holiday on Ice Bei "Speed" bleibt Ihnen der Mund offen

Wussten Sie schon ... 20 heiße Fakten zu Holiday on Ice

Sieben Trucks mit insgesamt 120 Tonne Equipment rollten in den vergangenen Tagen Richtung Wien. Nun parken sie bei der Stadthalle und im Gebäude sind Dutzende Arbeiter emsig am Werk. Allein neun Kilometer Kabel müssen bis zur Premiere verlegt werden.Weitere Fakten finden Sie in der Fotoshow vom Aufbau (oben)