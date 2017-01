Holiday on Ice - "Believe" Hier werden 30 Tonnen für Gigantik-Show an Decke gehängt

Holiday on Ice "Believe" Romeo & Julia mit Happy End auf dem Eis

Die Stars der aktuellen Show "Believe" nahmen sich viel Zeit für die kleinen und größeren Eistänzer. Erst wurden Runden gedreht, dann sogar Hebefiguren geprobt. Und die Mutigen Amateur-Eiskunstläufer versuchten sich auch an Tanzeinlagen.Keine leichte Aufgabe, vor allem für die, die auf den Kuven nicht komplett sattelfest sind. "Ein tolles Erlebnis", waren sich die Gewinner trotzdem einig.Die aktuelle "Holiday on Ice"-Show "Believe" gastiert noch bis Sonntag, 22. Jänner, in der Stadthalle.