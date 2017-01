BILDER DES TAGES 19.01.2017: Heute ziehen sechs Forscher für die kommenden acht Monate in dieses Kuppelgebäude auf Hawaii, das von der Uni auf Hawaii entwickelt wurde. Bei dem Aufenthalt soll Leben auf dem Mars simuliert werden. Die Wissenschafter werden in der ganzen Zeit keinerlei direkten Kontakt mit anderen Menschen haben. (Foto: Sian Proctor (University of Hawaii at Manoa))

Komödie der Irrungen Shakespeare am Burgtheater: Die ersten Probefotos

Kleine Stars in der Stadthalle "Holiday on Ice"-Stars ließen Fans am Eis glänzen

Angebot begeistert Massen Elite-Uni Harvard wird mit Gratis-Fotokurs viral

Der-Startenor, der an einem Stimmband-Hämatom laborierte und u.a. auch beim Eröffnungsreigen der Elbphilharmonie in Hamburg fehlte, feierte am Mittwoch als "Lohengrin" sein Comeback an der Pariser Oper Bastille – mit vollem Erfolg. Jubel gab’s auch für Austro-Sopranistin Martina Serafin.