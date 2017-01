Der Journalist, Publizist und Schriftsteller Ari Rath (Foto: Reuters)

Der Journalist und Schriftsteller Ari Rath ist mit 92 Jahren in Wien verstorben. Rath ist in Wien geboren, musste aber mit 14 Jahren vor den Nazis fliehen. In Israel war er zunächst Journalist und dann Chefredaktuer und Herausgeber bei der renommierten "Jerusalem Post". In den letzten Jahren kehrte er immer häufiger in seine Geburtsstadt Wien zurück wo er auch starb.

Während eines Israel-Besuchs hätte Ari Rath Herzprobleme bekommen. Er wurde im Wiener AKH operiert, in der Folge seien jedoch noch Probleme mit der Lunge aufgetreten, an denen er Freitagfrüh letztlich verstarb, wie der "Standard" berichtet.



Rath war langjähriger Chefredakteur und Herausgeber der englischsprachigen "Jerusalem Post". Geboren wurde er 1925 aber in Wien. Er wuchs in der Porzellangasse im 9. Bezirk auf und besuchte das Wasa-Gymnasium im Alsergrund. Dort verbrachte er seine Kindheit, bevor er mit 14 Jahren vor den Nazis fliehen musste.



Er wanderte nach Palästina aus und wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in Israel Journalist bei der Tageszeitung "Jerusalem Post". 31 Jahre arbeitete er dort, 18 Jahre davon als Chefredakteur und Herausgeber. Immer wieder kehrte er in seine Geburtsstadt Wien zurück, seine Heimat blieb aber Israel. 2005 nahm er auch wieder die österreichische Staatsbürgerschaft an.



Seine Erinnerungen schrieb er in dem Buch "Ari heißt Löwe" nieder. Als Zeitzeuge besuchte er Schulen und erzählte in Vorträgen von seinen Erfahrungen. Rath war immer um die Aussöhnung zwischen Österreich und Israel bemüht.