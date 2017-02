Beichte in Online-Buch Polizeifolter-Opfer Bakary Jassey packt aus

Salon du Chocolat-Modenschau Diese Kleider bestehen aus der besten Schoko der Welt

BILDER DES TAGES 12.02.2017: Karneval in Venedig

Der Karneval in Venedig wird noch bis Ende Februar mit einem großen Festival gefeiert. (Foto: Reuters)

"Ich habe mit einer speziellen Methode nach jeder Geburt 15 Kilo abgenommen", macht sie anderen Müttern Mut – und schrieb darüber jetzt ein Buch. Bei ihrer "Goldfisch im Schlaraffenland"-Diät setzt Müller nicht auf radikalen Verzicht, sondern auf "Slow Carb": Weniger Kohlenhydrate, dafür aber die richtigen, die lange sättigen. "Ich empfehle in der Früh Müsli, zu Mittag Kartoffeln, dazu frisches Gemüse, Fleisch oder Fisch, am Abend Suppe und Pumpernickel."Das Besondere an ihrem DreiMonatsErnährungsplan: Je eintöniger die Speisen, desto schneller purzeln die Babykilos. Denn: "Das Essen soll schmecken, aber nicht zu gut. Dadurch wird man satt, überisst sich aber nicht", erklärt Müller. 35 Minuten Bewegung täglich (zumindest Spaziergänge) und zehn Minuten Visualisieren der Traumfigur führen schneller zum Wunschgewicht. "Mit meiner Diät muss man sich nicht plagen", macht Müller Appetit – auf ihr Erfolgsrezept.