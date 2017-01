Duo spielt für Haustiere – mit Video! Katzentheater bekam 25.000 Euro Förderung

In diesem Fall ist‘s Maya Hakvoort alias "alte Gina", die an ihrem Todestag in die Vergangenheit eintaucht und als Erzählerin durchs Musical führt. "Beseelt, melancholisch und glücklich", so beschreibt Hakvoort ihr Alter Ego, und gesteht: "Diese totale Gelassenheit entspricht gar nicht meinem Naturell." Die Verwandlung zur Dorfgreisin verlangt der Sängerin einiges ab – die 1,5 Stunden in der Maske sind dabei noch das geringste Übel."Nach dem ersten Blick in die Spiegel musste ich mich echt erholen. 50 zu werden, war für mich schon schwierig. Plötzlich bin ich 90!" Das Stück basiert auf dem Literaturklassiker "Il Mondo Piccolo" und bringt den Italo-Flair der 50er auf die Bühne. Den Soundtrack liefert Dario Farina ("Felicita") mit "südländischem Feuer, Opernparodien und Nachkriegswehen." musicalvienna.at