Asli Erdogan und die Übersetzerin Necmiye Alpay sollen aus der U-Haft entlassen werden, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Sie und zwei weitere Angeklagte dürfen allerdings nicht aus der Türkei ausreisen. Der nächste Prozesstermin ist am 2. Jänner 2017.Im August, nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei klickten für sie und Necmiye Alpay die Handschellen. Die Vorwürfe sind schwer. " Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation", "Versuch der Zerstörung der nationalen Einheit" und "Propaganda für eine Terrororganisation". Darauf steht in der Türkei lebenslange Haft. Im November wurde einer der Anklagepunkte "Störung der nationalen Einheit", fallengelassen. Im Jänner will der Richter entscheiden ob die Autorin Mitglied einer terroristischen Vereinigung ist.