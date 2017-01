Stippvisite in der "Heute"-Redaktion (Foto: Privat)

Stippvisite in der "Heute"-Redaktion (Foto: Privat)

Ein Menschentier im Erdloch Max Simonischek gibt mit "Der Bau" seine Burg-Premiere

Happy Birthday Simonischek feiert seinen 70er

VIP-Bilder des Tages 04.01.2017: Charles Manson, der Popstar unter den Massenmördern, wurde am Dienstag temporär aus dem Gefängnis entlassen und in ein Krankenhaus verlegt. Laut Medienberichten liegt der 82-Jährige im Sterben. (Foto: Reuters)

Wer fährt lieber zur großen Sause, Toni oder Peter?"Toni. Der lässt ja keine Gelegenheit aus. Er ist ein Abenteurer, ein einsamer Mensch. Das bin ich nicht."Wird der Film in den USA anders rezipiert als hier?"Was auffällt: Die Leute gehen mit einer viel positiveren Einstellung ins Kino. Sie lassen der Sympathie freien Lauf. Ich mag auch den US-Trailer lieber. Er zeigt gut, worum es geht. Darum, was Humor zwischen Vater und Tochter in Bewegung bringen kann. Die Witze, die er macht, sind vielfach ja wirklich peinlich. Das Tolle ist aber, dass er sie tatsächlich riskiert."Nicht klein beigeben, auch wenn es wehtut, bedarf großer Kühnheit. Ticken Sie ähnlich?"Nein, ich würde mir wünschen, als Schauspieler diese Kühnheit zu besitzen."Bereiten Sie diesmal Dankesworte vor? Beim Europäischen Filmpreis im Dezember mussten Sie ja improvisieren …"Jetzt geht’s ja allein um den Film, der nominiert ist, nicht um mich als Person. Ich trete aber eventuell als Laudator auf. Allerdings nur, wenn sich davor noch eine Probe ausgeht."Schmerzt es Sie, einen Preis nicht zu bekommen?"Zweiter zu werden ist ein Fluch. Einer gewinnt, alle anderen sind die Verlierer."Darf das Gebiss mit?"Ja. Ich setze es aber nur ein, wenn’s passt."