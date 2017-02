Rekorderlös für Gemälde Munchs "Schrei" für 91,3 Millionen Euro versteigert

Edvard Munch - Der Schrei Edvard Munch

Der Schrei, 1893

Nationalmuseum, Norwegen

ausgestellt hinter Glas (Foto: JRodSilva)

In Omsk, wo der Irtysch die Grenze nach Russland überfließt, hat es Mitte Februar Höchsttemperaturen von Minus elf Grad, in der Nacht sinkt das Thermometer auf über Minus 20 Grad. Kein Wunder, dass Eis den 4.248 Kilometer langen Strom bedeckt. Das Gewässer dürfte ziemlich schnell unterwegs sein, weshalb das Eis nicht die ganze Wasseroberfläche bedeckt. Dass Mutter Natur Kunstverständnis besitzt, sieht man am "Beweisfoto". Die Eisfläche schaut aus wie eine Kopie von Edvard Munchs Meisterwerk "Der Schrei".Die Anrainer können das Eis-Kunstwerk gratis bestaunen. Ein Glück für die Russen, Kasachen und Chinesen. Denn 2012 wurde ein Exemplar des "Schreis" um 91,3 Millionen versteigert