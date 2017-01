Weil sie nicht darauf geschult sind, holen sich die beiden Briten in Wien eine Sanitäterin des Roten Kreuzes auf die Bühne, die vorzeigt, wie Herzmassage funktioniert. (Foto: Richard Davenport / Unlimited Theatre)

Los geht's in Unterwäsche: Chris Thorpe und Jon Spooner singen, plaudern und witzeln über den Tod. Den Tod eines Selbstmörders in den 80ern (oder Anfang der 90er), den ein Zug zerlegt, dass der Kopf Dutzende Meter weit durch die Luft segelt. Den Tod eines kleinen Mädchens in einem eisigen Teich und ihren eigenen Tod in der Zukunft. Nur, dass nicht alle von denen man es glaubt, auch wirklich abtreten müssen.Wenns ums Sterben geht, wissen die sympathischen Briten, wovon sie sprechen. Ihr Programm haben sie mit Dr. Andy Lockey vom britischen Resuscitation Council (fördert Forschung und organisiert Wiederbelegungskurse) ausgearbeitet. Die Fakten, so erstaunlich sie sein mögen, stimmen also. Deshalb holen Thorpe und Spooner auch in Wien einen Spezialisten als Stargast auf die Bühne. Eine Sanitäterin des Roten Kreuzes macht vor, wie Herzmassage funktioniert. Die beiden Briten zeigen, wieso der Soundtrack für jede gute Herzmassage "Stayin' Alive" von den Bee Gees sein sollte.Spätestens wenn am Schluss des Programmes das komplette Publikum beim finalen Song "Oh, I think I'll die. Oh, I know I'll die" freudig mitsingt, ist klar: Der eigene Tod ist nur halb so schlimm. Und nach einer knappen Stunde geht man mit einem Lächeln aus dem Saal.Chris Thorpe und Jon Spooner gewannen mit ihrem Programm beim international renommierten Theater-Nachwuchsfestival Fringe in Edinburgh den "First Award". Im Rahmen des Rabenhof Fringe wurden sie für drei Vorstellungen nach Wien eingeladen. Achtung! Das Programm ist auf Englisch.18. Jänner Premiereweitere Vorstellungen am 20., 21. JännerEuro 18