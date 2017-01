Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Spaß-Nobelpreise verliehen Homosexuelle Nekrophilie bei Enten

Alles begann als eine Stockente gegen die Fassade des Museums prallte und tot neben dem Gebäude liegen blieb. Der damalige Museumskurator Kees Moeliker wurde kurz danach als erster Mensch der Geschichte Zeuge, wie der Kadaver des Erpels von einem anderen männlichen Stockentenexemplar 75 Minuten lang vergewaltigt wurde.Seitdem sammeln Moeliker, inzwischen Museumsdirektor und sein Museum schräge Tiere mit Geschichte. Privatpersonen und öffentliche Institute spenden Exponate. Einer Anfrage an die Bevölkerung nach der bei uns aussterbenden Filzlaus (Brazilian Waxing!) kamen Niederländer nach und schickten "ihre" Filzläuse. Sogar beim Justizministerum wurde wegen eines Tieres interveniert. Ausstellungsstücke wurden dem Museum gestiftet, eines sogar aus dem Parlament geschmuggelt und anonym ans Naturhistorische Museum weitergegeben.Auf Anfrage von "heute.at" war Museumsdirektor Kees Moeliker so nett und schickte nicht nur Fotos einiger seiner Exponate, sondern reichte auch gleich die spannenden Geschichten "seiner" Tiere nach. Wir mussten die schrägen Storys nur noch übersetzen.Am 5. Juni 1955 um 17.55 Uhr hörte Kees Moeliker, damals noch Kurator, einen lauten Rums im Bereich der Glasfassade des Naturhistorischen Museums. Beim Nachschauen entdeckte er eine ausgewachsene männliche Stockente. Der Vogel lag tot am Boden, offenbar bei der Kollision mit der Fensterfront gestorben. Neben dem Kadaver saß ein weiterer Erpel. Moeliker wurde als erster Mensch Zeuge einer homosexuellen nekrophilen Vergewaltigung im Entenreich., die "Leute erst zum Lachen, dann zum Nachdenken bringt". Die homosexuelle nekrophile Ente wurde berühmt.Seitdem wird jedes Jahr am 6. Juni um 5.55 Uhr eine kurze Gedenkveranstaltung namens "Dead Duck Day" ("Tag der toten Ente") genau dort gefeiert, wo die Ente ihr Leben ließ. Erst wird an den toten Erpel erinnert, dann Methoden diskutiert, wie Vogeltod durch Glasscheiben vermieden werden kann. Anschließend gibt's ein sechsgängiges Entenmenü im Lokal Tai Wu in Rotterdam. Sollten Sie im Juni dort sein, die Adresse lautet Mauritsweg 24 und jeder ist herzlich willkommen.