Bis Mai in Wien William Shakespeare bei Madame Tussauds

Am 25. Jänner findet die Premiere statt und zumindest die Kostüme sitzen schon jetzt. Bei der neuesten Produktion haben zwei Schauspieler besonders viel zu tun. Sebastian Blomberg spielt Antipholus von Ephesus und seinen Zwilling Antipholus von Syrakus. Simon Jensen spielt die Sklaven der edlen Zwillinge, selbst ein Zwillingspaar mit den Namen Dromio von Ephesus und Dromio von Syrakus.Nicht nur, dass sich die jeweiligen Zwillinge zum Verwechseln ähneln, dass sie auch noch genau gleich heißen macht die Sache nicht leichter. Bald steht ganz Ephesus Kopf als plötzlich ein Dromio und ein Antipholus zu viel durch die Gassen laufen.BurgtheaterPremier am 25.1.2017Vorstellugen am 27.1., 4.2., 15.2,. 22,2., 26,2. Mehr Infos gibt's auf der Burgtheater-Seite