Angebot begeistert Massen Elite-Uni Harvard wird mit Gratis-Fotokurs viral

Als "brutal" wird der Plan von Trumps Team bezeichnet, die Förderungen ersatzlos zu streichen. Drei Organisationen sind betroffen: Die Förderstelle für die Künste, die Förderstelle für Human-, Geistes- und Sozialwissenschaften und die Fördergesellschaft für öffentlichen Rundfunk.Insgesamt würden so 737,5 Millionen Dollar gespart werden. Zum Vergleich: Das Verteidigungsministerium hat jedes Jahr 607 Milliarden zur Verfügung. Trumps Team bezeichnet die Kunst- und Wissenschaftsförderungen in einem internen Text als "Verschwendung", die eingespart werden müsse.Die Pläne wurden der Website "The Hill" zugespielt, die noch weitere Kürzungen darin entdeckt hat: Regierungsinitiativen für Minderheiten in der Wirtschaft, gegen Gewalt gegen Frauen und für erneuerbare Energie könnten ebenfalls gestrichen werden.