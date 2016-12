Neues Jahr, andere Regeln Das ändert sich 2017 für Reisende

Zwei bis drei Mal pro Jahr zieht es Brenner seither zurück in den Norden, wohin er auch Fotoreisen anbietet. Für seine Bilder wurde er in diesem Jahr auch mit dem "FEP Professional Landscape Photographer of the Year Award" ausgezeichnet.Viele seiner Werke sind in internationalen Fotobüchern und Kalendern veröffentlicht. Die entstandenen Aufnahmen von seiner Islandreise gibt’s jetzt als Kalender. stefanbrenner.at.