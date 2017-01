Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Schnee und Sturm in Niederösterreich (Foto: Einsatzdoku)

Schwere Sturmschäden in Wien Autokennzeichen am Abflug in Wien Liesing (Foto: Leserreporterin Gertraud G.)

Alle Schäden auf einen Blick Höchste Alarmstufe: Violette Sturmwarnung in Österreich

Es wird bitterkalt in Österreich Blizzard-Warnung: Mit dem Sturm kommt Monster-Schnee

Aber auch auf den Passstraßen im niederösterreichischen Voralpenland kam es zu Kettenpflichten für Lastwägen. In Oberösterreich kam es auf Grund des Neuschnees vor allem im Innviertel, dem Mühlviertel und dem oberösterreichischen Seengebiet zu erheblichen Problemen. Trotz des unermüdlichen Einsatzes der Räumfahrzeuge gab es auf der Mühlkreisautobahn (A7), der Mühlvierteler Schnellstraße (S10) zwischen Freistadt und Gallneukirchen und der Innkreisautobahn (A8) zwischen Ried und der Grenze bei Suben zu Schneefahrbahnen.Eine zeitweiligen Sperre der Ausfahrt Suben durch hängengebliebene Lastwägen wurde auf der A8 verzeichnet. Hängengeblieben sind Fahrzeuge auch auf der Böhmerwald Straße (B38) zwischen Freistadt und Rohrbach. Im oberösterreichischen Seengebiet war gegen 11 Uhr auf der Westautobahn (A1) die Ausfahrt St.Georgen in Richtung Wien ebenfalls wegen eines hängengebliebenen Lkw gesperrt.Im benachbarten Niederbayern sorgte der Schneefall ebenfalls für zahlreichen Verkehrsprobleme. Auf der A3 berichteten Autofahrer von einer Zeitverzögerungen von bis zu zwei Stunden auf der rund 150 Kilometer langen Strecke zwischen der Grenze Suben/Passau und Regensburg. Auf zahlreichen Berg- und Passstraßen ging ohne Ketten nichts mehr.Allgemeine Kettenpflicht herrscht laut "Arbö" unter anderem über den Jochberg bei Kitzbühel (B161) in Tirol, der Gerlos (B165) in Salzburg sowie zwischen Au und Damüls (L193) in Vorarlberg. Lenker von Fahrzeugen über 3,5 Tonnen mussten zum Beispiel Ketten in Niederösterreich über den Annaberg (B20), den Ochssattel (B21) im niederösterreichischen Voralpenland, den Filzensattel (B164) in Salzburg, der Arlberg Straße (L197) zwischen Stuben und der Paßhöhe, der Lechtalstraße (L198) zwischen Alpe Rauz und Lech in Vorarlberg anlegen.Massive weitere Probleme werden durch den anhaltenden und sich ausweitenden Schneefall sowie dem starken Sturm befürchtet. Der Schwerpunkt liegt von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich und in der nördlichen Obersteiermark. Auch für Wien ist eine geschlossene Schneedecke im ganzen Stadtgebiet prognostiziert. Außerdem wird es bitter kalt, die Glatteis-Gefahr steigt!