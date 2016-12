Bis Donnerstag ein Meter Neuschnee

Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Böen über 100 km/h Sturm-Warnstufe ROT für Wien und NÖ

Der Winter gibt zum Jahresende ein kräftiges Lebenszeichen von sich: An einer Luftmassengrenze zwischen dem Hoch "YÖRN" und dem Tief "BARBARA" muss man laut UBIMET vom Salzkammergut bis zum Semmering und Wechsel bis Donnerstagfrüh mit starkem Schneefall rechnen.Auf den Bergen kommen hier verbreitet 30 bis 60 Zentimeter, im Mariazellerland sogar bis zu 100 Zentimeter Neuschnee zusammen. Aufgrund des stürmischen Nordwestwinds sind zudem Schneeverwehungen zu erwarten, wodurch die Lawinengefahr in den betroffenen Gebieten markant ansteigt. In den Niederungen bleibt es unterhalb von 300 bis 500 Metern meist bei Regen. Viel Neuschnee gibt es am Mittwoch auch beim Ski-Weltcup am Semmering.Am Dienstagabend setzt vom Kaisergebirge bis zum Wechsel sowie im Wienerwald allmählich Schneefall ein, der nach und nach immer stärker wird. Am Mittwoch schneit es speziell vom Salzkammergut bis zur Semmering-Wechsel-Region oft anhaltend und stark. Auf den Bergen kommen hier teils große Schneemengen von 30 bis 60 Zentimeter zusammen, vom Hochschwab bis zur Rax ist sogar bis zu einem Meter möglich. Der teils stürmische Nordwestwind sorgt zudem für massive Schneeverwehungen, die Lawinengefahr steigt in den betroffenen Regionen somit markant an.Selbst in vielen Tälern wird es winterlich. "Im Salzkammergut, im Ennstal, im Oberen Mürztal sowie in den Voralpentälern Ober- und Niederösterreichs muss man vielerorts mit 15 bis 30 Zentimetern der weißen Pracht rechnen", sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. "Man sollte sich hier auf tiefwinterliche Straßenverhältnisse einstellen." Ein paar Zentimeter Neuschnee kommen aber auch in höheren Lagen des Waldvierteles sowie im Mittelburgenland und in der Oststeiermark zusammen.