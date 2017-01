Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Erhöhte Alarmbereitschaft Wegen Sturm hat Feuerwehr Fortbildungen gestrichen

Straßen am Donaukanal Auf Durchzug: So wütete der Sturm in Heiligenstadt

Über 50 Sturmeinsätze Orkanartiger Sturm hat NÖ fest im Griff

13 verletzte Asiaten Sturm fegte vollbesetzten Reisebus von der Straße

Wind Krems Ein Baum fiel auf ein Auto (Foto: FF Krems)

Schneechaos in OÖ In Linz kollidierten eine Winterdienstfahrzeug und eine Garnitur der Mühlkreisbahn. (Foto: Leserreporter)

Busunfall bei St. Lorenz (Foto: Manfred Fesl)

Die Schnee-Fotos unserer Leser "Winter am Feichtenberg in Kirchham bei Vorchdorf" (Foto: Leserreporter Manfred P.)

Zum Sturm kommt kräftiger Schneefall, der sich seit Mittwoch auf weite Teile Österreichs ausbreitet und auch am Donnerstag anhält. Der Schwerpunkt liegt von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich und in der nördlichen Obersteiermark.Auch für Wien ist eine geschlossene Schneedecke im ganzen Stadtgebiet prognostiziert - in der Nacht zum Sonntag. Die Wiener Gewässer frieren bereits zu, auf der Alten und der Neuen Donau hat sich eine Eisschicht gebildet.Insgesamt fallen bis Freitag über ein halber Meter Neuschnee. Vereinzelt ist bis zu 70 cm zu rechnen. Mit dem Eintreffen der immer kälteren Luft kommt extreme Kälte mit Dauerfrost in ganz Österreich: Der Freitag wird vielerorts der kälteste Tag seit fünf Jahren (zuletzt Februar 2012): Denn die Wetter-Experten erwarten am Dreikönigstag mancherorts bis zu minus 20 Grad.Mit dem starken Wind fühlt es sich sogar wie minus 40 Grad an, prognostizierte die Ö3-Wetterredaktion am Mittwoch!