Sendung abgebrochen: Sturm bläst ORF-Show davon

'Guten Morgen Österreich' musste eben wegen Sturm abgebrochen werden! wir bedauern. #ORF — Marcus Wadsak (@MarcusWadsak) 27. Dezember 2016

Böen über 100 km/h Sturm-Warnstufe ROT für Wien und NÖ

"Guten Morgen Österreich entfällt auf Grund von Sturm", darüber wurden ORF-Zuseher am Dienstag kurz nach halb neun Uhr morgens per Lauftext informiert. Die Show sollte am ersten Werktag nach den Weihnachtsfeiertagen aus der Bundeshauptstadt übertragen werden. Bei Höchsttemperaturen von fünf Grad und stürmischem Westwind gilt für diese bis zum Mittwoch aber eine Sturmwarnung der Stufe ROT. Gesonderte Ubimet-Alarme bestehen für Wien-Donaustadt und Wien-Favoriten.Auch in der Nacht auf Mittwoch weht kräftiger bis stürmischer Wind, erst am Mittwoch Vormittag lässt er nach. >>> Hier lesen Sie die Details <<< Sind Sie vom Sturm betroffen?