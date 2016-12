Sturm-Warnstufe ROT für Wien und NÖ

Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Das Wetter spinnt Frühling am Stefanitag, dann Sturm-Alarm

Schwere Sturmböen am Alpenostrand und im Wiener Becken sorgen für einen holprigen Start in die Arbeitswoche: Nach Durchzug einer ausgeprägten Kaltfront stellt sich eine stürmische Wetterphase in der Osthälfte ein, die bis Mittwoch anhält. Von den Kitzbüheler Alpen ostwärts dominieren dichte Wolken und zeitweise fällt etwas Regen sowie oberhalb von 400 bis 700 Meter Schnee.Gesonderte Ubimet-Sturmwarnungen gelten für Wien-Donaustadt, Wien-Favoriten, Wiener Neustadt und Eisenstadt.Die Höchsttemperaturen betragen am Dienstag zwei bis acht Grad, am Nachmittag sind vor allem nördlich des Alpenhauptkamms Regen und Schneefall möglich. In der Nacht auf Mittwoch weht der Wind kräftig aus West bis Nordwest, der Mittwoch startet östlich vom Salzburger Land nass und mit teils kräftigem Niederschlag. Im Westen und Süden verläuft der Tag oft sonnig.* Bäume können entwurzelt werden, größere Äste abbrechen.* Dächer und Schornsteine können beschädigt werden, auch größere Gegenstände umherfliegen, Schilder und Werbetafeln umfallen.* Große Schwierigkeiten beim Gehen und Radfahren.* Erhebliche Probleme bei Fahrten mit Fahrzeugen mit großem Luftwiderstand oder mit Anhängern.* Strom und Telefon können zeitweise ausfallen.* Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr, mitunter auch im Flug - und Schiffsverkehr.Es handelt sich hierbei um mögliche Auswirkungen, die von Wetterlage zu Wetterlage variieren können.* Meiden Sie Waldgebiete oder den Aufenthalt in der Nähe größerer Bäume.* Stellen Sie sich auf teils erhebliche Verspätungen von Bussen und Bahnen ein.* Vermeiden Sie unnotwendige Autofahrten, vor allem mit Fahrzeugen, die dem Wind große Angriffsflächen bieten.* Parken Sie ihr Auto nicht unmittelbar neben einem Baum.* Seien Sie auf herumfliegende Gegenstände und herabfallende Dachziegel gefasst.* Schließen Sie Fenster und Türen.* Befestigen Sie lose Gegenstände (Blumentöpfe, Gartenmöbel, Sonnenschirm etc.) oder bringen Sie diese in geschlossene Räume.