Die Schnee-Fotos unserer Leser "Winter am Feichtenberg in Kirchham bei Vorchdorf" (Foto: Leserreporter Manfred P.)

Jede Menge Neuschnee kommt Experten geben Blizzard-Warnung für Österreich aus

Bis zu 80 Zentimeter Dauerfrost und Schnee im Anmarsch

Zum Sturm kommt kräftiger Schneefall hinzu, der sich am Mittwoch auf weite Teile Österreichs ausbreitet und auch am Donnerstag noch anhält. Der Schwerpunkt liegt von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich und in der nördlichen Obersteiermark.Insgesamt fallen bis Freitag auf den Bergen über ein halber Meter Neuschnee. Vereinzelt ist bis zu 70 cm wie etwa im Toten Gebirge, im Arlberggebiet und in den Hohen Tauern zu rechnen.Mit dem Eintreffen der immer kälteren Luft kommt es zu einem für den Winter seltenem Phänomen: Einzelne Gewitter sind sogar möglich!Nach dem Schnee kommt extreme Kälte mit Dauerfrost in ganz Österreich: Der Freitag wird vielerorts der kälteste Tag seit 5 Jahren (zuletzt Februar 2012): Denn die Wetter-Experten erwarten am Dreikönigstag minus 20 Grad in 2.000m Höhe zu Mittag. Mit dem starken Wind fühlt es sich sogar wie minus 40 Grad an! In Salzburg, Linz und Innsbruck werden maximal 7 Grad erreicht.