HEUTE verlost

zum Valentinstag am 14. Februar

Spitz 3 SPITZ-Packages der Frizzante-Range

in Geschmacksrichtungen Veilchenblüten, Holunderblüten, Eisblume und Kirschblüten!

In wenigen Wochen ist es wieder so weit: weltweit wird der Tag der Liebe gefeiert und damit auch der der Blumen. Denn nach wie vor sind sie die unangefochtene Nummer Eins der Geschenke zu Valentinstag. Für alle, die in diesem Jahr aber nicht wieder zum Rosenstrauß greifen, sondern Blumen der ganz besonderen Art verschenken möchten, melde ich mich mit einem Produkt-Tipp:

Be my valentine…

Sag es mit einem Strauß voll Blüten



Es gibt sie in verschiedenen Farben, sogar in verschiedenen Größen, sie haben einen leichten Duft und man kann sie im Bund verschenken – nein, die Rede ist hier nicht von Rosen, Nelken oder Lilien, sondern der vielfältigen Frizzante-Range von Spitz. Ob Holunderblüten, Veilchenblüten, Kirschblüten oder die coole Eisblume – für jede Farbvorliebe und vor allem für jeden Geschmack ist etwas dabei.



Die Frizzante-Sorten eignen sich dabei nicht nur als Geschenk, sondern auch als ideale Basis für außergewöhnliche Drinks und romantische Stunden zu zweit:



Der Veilchenblüten-Frizzante im violetten Look verleiht der Zweisamkeit eine unverkennbare Note. Ob als Aperitif oder zum spritzigen Wein, mit seinem wohlig blumigen Geschmack sorgt er für eine verträumte Atmosphäre

Der Eisblume-Frizzante sorgt für coole Momente und einzigartige farbliche Akzente

Mit dem Holunderblüten-Frizzante und seiner zart fruchtigen Note bringt man das Prickeln nicht nur ins Glas, sondern auch das Kribbeln in den Bauch

Der jüngste Frizzante-Sprössling Kirschblüten versinnbildlicht Schönheit, Eleganz und Zartheit. Mit seinem stimmungsvollen Äußeren und seiner atmosphärischen rosa Farbe steht er ganz im Zeichen der Liebe