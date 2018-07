Fotografie Workshop mit Manfred Baumann zu gewinnen!

Magnum Masterclass 2018: Fotografie Workshop für 3 Tage mit Starfotograf Manfred Baumann!

Zeitplan:

Freitag 14.09.2018, Anreise 15:00 Uhr

Sonntag 16.09.2018, Abreise 17:00 Uhr

Location:

4 Sterne Vitalhotel "Therme Geinberg"

Ziel des Workshops ist es, den Teilnehmern dabei zu helfen, nicht nur das Handwerk der Fotografie zu verbessern, sondern zu lernen, wie man seinen eigenen Weg geht und seine persönliche Handschrift forciert! Diese intensive Meisterklasse behandelt in den drei Tagen stilvolle Akt- und Portraitfotografie, wie auch Modefotografie!

Dazu tauchen Sie in die Geschichte der Fotografie ein, analysieren die Meister der vergangenen Jahre wie auch der Gegenwart, und bekommen wertvolle Tipps, wie man in der modernen Fotografie überlebt!

Genießen sie zwei gemeinsame Abende, diskutieren Sie über die Zukunft der Fotografie, und erfahren Sie wie es Manfred geschafft hat, international zu arbeiten und seine Bilder zu präsentieren!

Arbeiten Sie selbst mit professionellen Models unter der Anleitung des Starfotografen, und analysieren Sie anschließend gemeinsam Ihre Bildsprache.

Widmen Sie sich Themen wie Lichtgestaltung, Ausleuchtung des Sets, Bildausschnitt, Nachbearbeitung, Models, Technik, Equipment und vielen weiteren spannenden Gebieten. g

Die "Magnum Masterclass" wird in deutscher Sprache gehalten!

So funktioniert das Gewinnspiel: In der Dia-Show "Kamera" befindet sich ein Bild, auf dem keine Kamera abgebildet ist. Tragen Sie in das dafür vorgesehene Formularfeld die richtige Bildnummer ein und füllen Sie alle weiteren Formularfelder aus. Viel Glück!

Dia-Show "Kamera"

Kamera

Teilnahmeschluss: 19. Juli 2018, 11 Uhr

Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

Der Gewinner wird persönlich verständigt.

