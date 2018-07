Feuriger Fahrplan für das Grillfest in St. Marx

Das „Grill und Genussfestival 2018 mit Vienna BBQ Days“ lockt

heuer bis zu 30.000 erwartete Gäste nach St. Marx in Wien-Landstraße. Die Wettervorhersageverspricht blendende Aussichten – bei bis zu 28 Grad und viel Sonne steht einer gepflegten Grillage nichts im Wege. Am 14. und 15. Juli (zwischen 11.00 und 22.00 Uhr) warten bei der Marx Halle in der Karl-Farkas-Gasse 19 über 6.000 Quadratmeter Außen- und 4.000 Quadratmeter Innenfläche auf Grillmeister – und Newcomer.

Der Eintritt ist frei.

Das sind die Hotspots

■ Samstag, ab 15 Uhr: große Weber-Grillshow.

■ ab 15.40 Uhr WM-Public-Viewing zum Spiel um Platz drei

■ ab 16 Uhr: Gerald Hochgatterer zeigt bei der „Big Green Egg“-Show das perfekte Rib-Eye-Steak

■ ab 18 Uhr: Steak oder Burger bei der Weber-Show mit Weltmeister Adi Bittermann.

■ ab 19 Uhr: Siegerehrung Steak Competition by Almo, Felix Burger Competition und Landmann Chili con Carne Competition

■ ab 20 Uhr: Live-Musik mit den Mariachi sin Fronteras

■ Sonntag, ab 12 Uhr: Grillshow von Doppelweltmeister Adi Matzek: „Leichtes für den Grill“

■ ab 13 Uhr: Grillshow „Indisch Grillen“ mit Mukul Rajpal

■ ab 14 Uhr: Weber Grillshow mit Viktor Samwald: „Steak“

■ 15.15 Uhr: Blindverkostung beim Dutch-Oven-Chili-Wettbewerb von Landmann

■ ab 16 Uhr: Siegerehrung Kansas City BBQ Wettbewerb

■ ab 16.40 Uhr WM-Public-Viewing zum Leckerbissen um den Titel – live und auf Mega-Videowall

In der beliebten „Heute“-Mitmach-Grillzone raucht es am Samstag und Sonntag jeweils um 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr und

18 Uhr. Es gibt aber nur noch wenige Plätze!

