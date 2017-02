An der Straßenbahn-Haltestelle direkt vor dem Franz-Josef-Bahnhof (© Leserreporter Mirko)

An der Straßenbahn-Haltestelle direkt vor dem Franz-Josef-Bahnhof

Störung bei Linien 52 und 10 Bagger zerriss Straßenbahn-Oberleitung

Wagen fliegt 30 Meter weit BMW schießt Hyundai von hinten ab

Keine Verletzten Mietauto wickelt sich um Straßenlaterne

Zu dem Unfall kam es gegen 15.15 Uhr an der Haltestelle am Julius-Tandler-Platz in Wien-Alsergrund. Der 26-Jährige hatte anscheinend versucht, die Fahrbahn abseits des Zebrastreifens zu überqueren. Auf der Fahrbahn wurde er von einem ankommenden Pkw erfasst und zu Boden geschleudert.Augenzeugen verständigten sofort die Rettung. Der junge Mann wurde von Sanitätern der Wiener Berufsrettung zunächst vor Ort notfallmedizinisch versorgt, bevor er mit Knieverletzungen ins Spital gebracht wurde.