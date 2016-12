Brutale Attacke in Wien Schwarzfahrer prügelt Schaffner zu Heiligabend nieder

Crash, Boom, Bang in Rudolfsheim Streufahrzeug der MA 48 rammte mehrere Autos

Kategorie "Dumm gelaufen" Mann stahl Sonnenbrille und hatte Baggy mit Cannabis dabei

BILDER DES TAGES 25.12.2016: Bei Minus 37 Grad tanzt diese chinesische Akrobatin in Mohe in der Luft (Foto: China Stringer Network / Reuters)

Kurz vor 11 Uhr am Vormittag war schon reichlich Bier und Wodka in der Wohnung in der Lechnerstraße geflossen. Aus bisher unbekannten Grund geriet das Trio dabei in Streit, der schließlich handgreiflich wurde - der 42- und der 55-Jährige gingen auf den 30-Jährigen los.Zuerst schlugen die beiden Angreifer mit Fäusten auf den Mann ein, dann schlug ihm der 42-Jährige eine Glasflasche über den Kopf. Hausbewohner alarmierten die Polizei, aufgrund der Geräusche und der Blutspuren hatten sie einen Mord befürchtet. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, die beiden Angreifer festgenommen.