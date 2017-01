Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Kryptische Botschaft "Ladeditikajt": Dieser Autofahrer pfeift auf den Duden

Leserreporter Naila A. Dreister Parksünder in Favoriten

Die Post bringt allen was? In diesem Fall stimmt das, allerdings handelt es sich um Ärger. Autofahrer ärgern sich über den fehlenden Parkplatz. Für den Lieferwagen der Post wäre eine Ladezone vorgesehen, doch diese benützt der Fahrer nicht. Stattdessen schnappt er Anrainern die freie Stelle weg.Mütter und Väter ärgern sich, weil sie mit Kinderwägen die Straßenseite wechseln müssen. Der Postfahrer parkt so ungeschickt, dass er mit einem Rad den Passanten den Weg blockiert.Radfahrer ärgern sich, weil sie wegen des "Schrägparkers" in die Straßenmitte ausweichen müssen.Der Fahrer dürfte laut Beobachtungen von Anrainern ein regelmäßiger Wiederholungstäter sein. Hätten sie einen Wunsch frei fürs neue Jahr, wäre das wahrscheinlich, dass ihr Postler Parken lernt.