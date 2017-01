Am Rosa-Jochmann-Ring in Simmering bemerkten Anrainer, dass Rauch aus einer Wohnung drang und riefen die Feuerwehr (Foto: Leserreporter Felix Cray)

Die 56-jährige Mieterin einer Wohnung musste ins Spital gebracht werden. (Foto: Leserreporter Felix Cray)

Um 18.20 Uhr fuhren sechs Feuerwehrfahrzeuge mit voller Besatzung unter Blaulicht am Rosa-Jochmann-Ring vor. In der betroffenen Wohnung öffnete niemand. Daraufhin brachen die Florianis die Türe auf.Die Einsatzkräfte fanden in der Wohnung eine 56-jährige Frau vor. Das Opfer war zwar ansprechbar, jedoch befürchteten die Feuerwehrleute, sie könnte eine Rauchgasvergiftung haben.Die Frau wurde an die Rettung übergeben, die sie für weitere Untersuchungen ins Spital brachte.Während die Mieterin auf dem Weg ins Krankenhaus war, entrauchte die Feuerwehr die verqualmte Wohnung mit einem Drucklüfter.