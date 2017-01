Weiße Pracht Ganz Wien versinkt derzeit im Schnee

Am Freitag war der dort kälteste Tag des Jahres. Nur am Samstag war es noch frostiger. Just in der Nacht von Freitag auf Samstag zückte eine "heute.at"-Leserin deshalb so schnell ihr Handy, wie es ihre kältestarren Finger zuließen um gegen 23 Uhr eine außergewöhnliche Gestalt zu fotografieren.Der Raucher hatte wohl die Frühlingsgefühle schon hinter sich und litt unter sommerlichen Hitzewallungen. An der Ecke Quellenstraße und Neilreichgasse wollte er sich Glimmstengel besorgen. Sich vorher ordentlich anzuziehen scheint ihm nicht in den Sinn gekommen zu sein.Was ihn dazu bewogen hat, sich so nackig in die Eiseskälte zu wagen, werden wir wohl nicht erfahren. Einen Tipp hätten wir jedoch an besorgte Ehepartner: Wenn ihr Liebster oder ihre Liebste das nächste Mal sagt, er geht Zigaretten holen, und sie befürchten, dass er oder sie vielleicht nie wieder heimkommt, nehmen Sie ihm oder ihr doch die warmen Sachen weg. Sie werden sich wundern, wie schnell ihr Herzblatt wieder zuhause ist!