Der 68-Jährige war kurz nach 11 Uhr in einem Beisl in der Heinestraße in Wien-Leopoldstadt plötzlich zusammengebrochen. Der Mann erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Beherzte Gäste verständigten die Rettung und begannen sofort mit der Herzdruckmassage.Wenige Minuten später trafen ein Fahrzeug der Wiener Berufsrettung sowie zwei Polizeifunkstreifen, die einen Defibrillator im Auto mitführten, beim Lokal ein. Die Rettungssanitäter übernahmen die Herzmassage und konnten den 68-Jährigen unter Einsatz des Defibrillators wiederbeleben.Nach der erfolgreichen Reanimation wurde der Mann in ein nahegelegenes Spital gebracht, wie Rettungssprecher Andreas Huber gegenüber "heute.at" sagte.